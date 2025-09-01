HQ

Die neuesten Nachrichten über Finnland . Jahrzehnte nachdem es zum ersten Mal im Militär aufgetaucht ist, bereitet sich die finnische Luftwaffe darauf vor, das Hakenkreuzsymbol von einigen verbliebenen Einheitsflaggen zu entfernen, das seit dem 20. Jahrhundert weitgehend mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird.

"Wir hätten mit dieser Flagge weitermachen können, aber manchmal kann es bei ausländischen Besuchern zu unangenehmen Situationen kommen. Es kann klug sein, mit der Zeit zu leben", wurde Oberst Tomi Böhm, der neue Chef der Luftverteidigungskräfte des Luftverteidigungsgeschwaders Karelien, vom öffentlich-rechtlichen Sender YLE zitiert.

Obwohl das Emblem aus der Zeit vor Nazi-Deutschland stammt und lange Zeit als historisch eigenständig verteidigt wurde, hat das Vorhandensein des Symbols bei NATO-Partnern und ausländischen Besuchern Besorgnis ausgelöst. Die Entscheidung steht im Einklang mit den Bemühungen, die militärische Bildsprache zu modernisieren und die Identität widerzuspiegeln.

Beamte sagen, dass neue Flaggen einen Adler zeigen werden, der das jahrhundertealte Hakenkreuz-Design bei den kommenden Paraden und Zeremonien ersetzen wird. Die Änderung ist ein Schritt in Richtung einer stärkeren Abstimmung mit internationalen Verbündeten bei gleichzeitiger Wahrung des Respekts vor dem militärischen Erbe Finnlands.