Finnland will russischen Staatsangehörigen den Kauf von Immobilien verbieten

HQ

Finnland hat einen entschlossenen Schritt zum Schutz seiner nationalen Sicherheit unternommen, indem es ein Gesetz vorgeschlagen hat, das es Personen aus Ländern, die an Angriffskriegen beteiligt sind, verbieten würde, Immobilien innerhalb seiner Grenzen zu erwerben.

Während der Vorschlag Russland nicht ausdrücklich erwähnt, machte der finnische Verteidigungsminister Antti Hakkanen in einer Erklärung deutlich, dass russische Bürger und Unternehmen angesichts des aktuellen geopolitischen Klimas im Mittelpunkt stehen.

Die Regierung hat bereits bei mehreren Immobilientransaktionen mit russischen Käufern unter Berufung auf Sicherheitsrisiken interveniert, und dieses Gesetz zielt darauf ab, alle verbleibenden Schlupflöcher zu schließen. Um Umgehungen durch Proxy-Käufer zu verhindern, enthält der Gesetzentwurf eine Genehmigungspflicht, die sicherstellt, dass Immobilienkäufe transparent bleiben.

Ausnahmen werden für Personen mit unbefristeten oder langfristigen Aufenthaltserlaubnissen der Europäischen Union gewährt, die von Finnland ausgestellt wurden, um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Fairness herzustellen. Die Abgeordneten werden in den kommenden Monaten über den Vorschlag abstimmen, was einen weiteren wichtigen Schritt in den sich entwickelnden Beziehungen Finnlands zu seinem östlichen Nachbarn darstellt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Käufer und Verkäufer mit den neuen Regeln umgehen werden.