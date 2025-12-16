HQ

Russland würde Militärkräfte auf den östlichen Flügel der NATO verlegen, falls in der Ukraine ein Friedensabkommen erzielt wird, warnt Finnlands Ministerpräsident und fordert die Europäische Union auf, die finanzielle Unterstützung für Frontstaaten zu erhöhen.

Premierminister Petteri Orpo sagt, Moskau werde auch nach dem Ende des Krieges in der Ukraine eine Bedrohung bleiben und werde wahrscheinlich Truppen näher an die Grenzen Finnlands und der baltischen Staaten verlegen.

"Wir wissen, dass Russland weiterhin die Bedrohung ist, wenn es Frieden in der Ukraine gibt. Es ist offensichtlich, dass sie ihre Streitkräfte in die Nähe unserer Grenze und der baltischen Grenze verlegen werden."

Orpo forderte eine stärkere EU-Solidarität mit Ländern am östlichen Flügel der NATO, die die Verteidigungsausgaben stark erhöhen und zu den größten Unterstützern der Ukraine im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaften gehören.

Er wird den ersten Gipfel von acht Ländern an der Grenze zu Russland und Belarus ausrichten, bei dem die Staats- und Regierungschefs gemeinsame militärische Fähigkeiten wie Luftverteidigung, Drohnen und Landstreitkräfte sowie die Verbesserung der Truppen- und Waffenbewegungen in ganz Europa diskutieren werden

Russland ist bereit für eine größere Konfrontation innerhalb von drei bis fünf Jahren

Mehrere NATO-Mitglieder haben gewarnt, dass Russland innerhalb von drei bis fünf Jahren nach einem Waffenstillstand in der Ukraine bereit für eine große Konfrontation mit dem Bündnis sein könnte. Estland, Litauen und Polen sind auf dem besten Weg, im nächsten Jahr mehr als 5 % des BIP für Verteidigung auszugeben, was die von US-Präsident Donald Trump geforderten Ziele übertrifft.

Orpo sagte, Europa müsse bereit sein, sich zu verteidigen, da die Vereinigten Staaten ihre Sicherheitsrolle auf dem Kontinent verringern.

"Wir wissen, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung und Beteiligung an der europäischen Verteidigung verringern werden, weil sie andere Sicherheitsbedenken haben", sagte er.

Finnland, das seit langem ein hohes Maß an militärischer Bereitschaft aufrechterhalten hat, ist ebenfalls von wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen, was die Regierung dazu zwingt, die öffentlichen Ausgaben zu kürzen, obwohl die Verteidigungskosten steigen.

Orpo warnte, dass ein Friedensabkommen in der Ukraine dazu führen könnte, dass einige europäische Länder weiter von der Front entfernt werden, die anhaltende Bedrohung durch Russland zu unterschätzen, und betonte, dass eine nachhaltige militärische und finanzielle Unterstützung sowohl für die Ukraine als auch für die östlichen NATO-Mitglieder unerlässlich sei.