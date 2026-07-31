Finnland und Dänemark sprechen außerdem darüber, Spanien aufgrund der Migrationskrise aus dem Schengen-Raum zu verdrängen

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Die Migrationskrise in Ceuta und Melilla, spanischen Enklaven an der Küste Marokkos, wo über 50.000 Menschen schwimmend oder auf Flößen die Grenze überquert haben (laut den neuesten Zahlen der spanischen Regierung sind 41 dabei gestorben), hallt in ganz Europa wider. Italiens Premierminister Giorgia Meloni war die Erste, die sagte, Spanien würden aus dem Schengen-Raum ausschließen, der die freie Bewegung von Bürgern der Europäischen Union zwischen Ländern ermöglicht.

Stunden später sagte Mari Rantanen, Finnlands Ministerpräsidentin, auf X, ehemals Twitter, dass "Spanien es völlig versäumt hat, die Außengrenze des Schengen-Raums vor Infiltration zu schützen" und erklärte, dass "Länder, die ihre Verpflichtung zum Schutz der Außengrenze nicht erfüllen, keine Schengen-Mitglieder sein können".

https://x.com/MariPSRantanen/status/2083089130246787507

Und am Freitag war es Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die sagte, sie sollten "alle Optionen in Betracht ziehen", was den Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum einschließen würde, was bedeuten würde, dass Reisende aus Spanien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen benötigen würden (sowie Reisepässe) im Gegensatz zu den übrigen EU-Bürgern.

"Es ist klar, dass die EU umgehend alle notwendigen Schritte unternehmen und alle Möglichkeiten in Betracht ziehen muss, einschließlich der Aussetzung der Schengen-Zusammenarbeit", sagte Frederiksen gegenüber der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau und betonte die "Bedrohung" durch unkontrollierte Einwanderung nach Europa (über El País).

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez hat erklärt, dass die Kontrollen an der spanischen Grenze verstärkt werden sollen, während die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Spanien aufforderte, die Einwanderer schnell zurückzubringen. Laut einem aktuellen Bericht des spanischen Innenministeriums sind etwa die Hälfte dieser 50.000 Migranten freiwillig nach Marokko zurückgekehrt.