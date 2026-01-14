Finnland soll Landminen beschaffen und nach dem Austritt aus dem Vertrag mit militärischer Ausbildung beginnen

HQ

Das finnische Militär wird noch in diesem Jahr beginnen, Antipersonenminen zu beschaffen und Soldaten, Wehrpflichtige und Reservisten in deren Einsatz auszubilden, teilten die Verteidigungskräfte am Mittwoch mit.

Die Entscheidung folgt auf Finnlands Austritt aus dem Ottawa-Übereinkommen, dem internationalen Vertrag zum Verbot von Antipersonenminen, der offiziell am 10. Januar in Kraft trat. Mehrere EU- und NATO-Länder, die an Russland grenzen, darunter Polen und die baltischen Staaten, haben denselben Schritt angesichts wachsender Sicherheitsbedenken unternommen.

Landmine // Shutterstock

Beamte sagen, die Entscheidung sei auf Lehren aus dem Krieg in der Ukraine zurückzuführen, wo Landminen weit verbreitet eingesetzt wurden. Finnland plant, eng mit seiner heimischen Verteidigungsindustrie zusammenzuarbeiten, wobei die Ausbildung Anfang 2026 beginnen soll.

Das Militär erwartet, dass die ersten neu entwickelten Minen und Ausbildungsausrüstungen 2027 bereit sein werden. Laut den Verteidigungsstreitkräften besteht das langfristige Ziel darin, die Minen in Finnland herzustellen. Oberst Riku Mikkonen, der Ingenieurinspektor der Armee, betonte, dass "wir Minen nur in Notfällen einsetzen werden."

Verteidigungsstreitkräfte in Stellungnahme:

"Das Ziel ist, im Laufe des Jahres 2027 die ersten neuen Minen und deren Übungsgeräte verfügbar zu haben. Neue Antipersonenminen sollen in Zusammenarbeit mit der heimischen Verteidigungsindustrie entwickelt werden, mit dem weiteren Ziel, sie in Finnland herzustellen."