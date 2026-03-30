Finnland meldet territoriale Verletzungen durch Drohnen

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Finnland hat eine mutmaßliche Verletzung seines Luftraums durch mehrere Drohnen in seiner südöstlichen Region gemeldet, wobei mindestens eine als ukrainisches unbemanntes Luftfahrzeug identifiziert wurde. Premierminister Petteri Orpo sagte, der Vorfall stehe wahrscheinlich im Zusammenhang mit laufenden ukrainischen Angriffen auf russische Ziele.

Laut finnischen Behörden (und über Reuters) wurden mehrere tief fliegende Objekte entdeckt, was den Einsatz von F/A-18 Hornet-Kampfjets veranlas. Eine Drohne wurde als ukrainisches AN196-Modell identifiziert, doch die Piloten verzichteten darauf, sie abzuschießen, um mögliche Kollateralschäden zu vermeiden. Zwei Drohnen stürzten schließlich im Osten Finnlands, nahe der Stadt Kouvola, ab.

Orpo vermutete, dass Russlands elektronische Kriegsführungssysteme die Navigation stören könnten, wodurch Drohnen in den Luftraum der Nachbarländer driften. Ähnliche Vorfälle wurden kürzlich in Estland, Lettland und Litauen gemeldet.