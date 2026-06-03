Finnland macht bedeutende Fortschritte im Kampf gegen Suizid

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Finnland steht oft an der Spitze der Länder mit den glücklichsten Menschen der Welt, aber lange Zeit steht es auch an der Spitze einer viel düstereren Liste: der der Suizidraten. Natürlich wollte das Land dieses Problem angehen, und nun berichtet SR, dass es auf dem richtigen Weg ist.

In den letzten 35 Jahren wurden die Suizidraten halbiert, von 1.500 Finnen pro Jahr auf 750. Eine der wichtigsten Maßnahmen war es, es den Menschen leichter und akzeptabler zu machen, über ihre Probleme zu sprechen, aber auch der Rückgang des Alkoholkonsums wird als beitragender Faktor genannt.