Finnland hindert russische Staatsbürger am Kauf eines unbebauten Grundstücks

Seit Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, ist der Rest Europas in seiner Haltung gegenüber der Nation immer vorsichtiger geworden. Dies zeigt sich besonders deutlich in einem Land wie Finnland, das eine extrem lange Grenze mit Russland teilt.

Nun berichtet das Hufvudstadsbladet, dass das finnische Verteidigungsministerium den Kauf eines unbebauten Schärengrundstücks auf dem Land außerhalb der Stadt Turku stoppt. Der Grund dafür ist, dass zwei der drei Käufer russische Staatsbürger waren. Das Gesetz, das dies ermöglicht, wurde erst in diesem Sommer verabschiedet und besagt, dass es russischen Staatsbürgern (effektiv handelt es sich um Bürger und Unternehmen in Ländern, die Angriffskriege führen und Finnland bedrohen) verboten ist, solche Immobilien zu kaufen.

Der Standort gilt als "in der Nähe wichtiger Schifffahrtswege", und die Entscheidung unterstreicht auch "die allgemeine Bedeutung des Standorts für lebenswichtige Funktionen der Gesellschaft". Dies ist der elfte Kauf, der aus diesem Grund blockiert wird.