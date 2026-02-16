Finnland hat Europas erste Lithiummine eröffnet

HQ

Finnland hat Europas erste integrierte Lithiumproduktionskette gestartet. Wie vom Finish-Nachrichtenportal YLE berichtet, hat das Bergbauunternehmen Keliber gerade begonnen, Lithiumerz in der Tagemine Syväjärvi in Kaustinen, Westfinnland, abzubauen. Das Projekt markiert den Beginn der Batteriequalitäts-Lithiumverarbeitung in der Region Kokkola und wird voraussichtlich rund 350 Arbeitsplätze schaffen.

Die 800-Millionen-Euro-Investition umfasst die Syväjärvi-Mine, einen Konzentrator in Päiväneva und ein Chemiewerk in Kokkola, in dem Lithiumhydroxid für Batteriehersteller raffiniert wird. Der Mehrheitseigentümer von Keliber ist das in Südafrika ansässige Sibanye-Stillwater, während die finnische staatliche Finnish Minerals Group eine Minderheitsbeteiligung hält.

Lithium // Shutterstock

Lithium-Ionen-Batterien werden weit verbreitet in Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen eingesetzt, und das Projekt bietet Europa seine einzige vollständig inländische Produktionskette dieser Art. Derzeit hängt ein Großteil der Lithiumversorgung des Kontinents von Importen aus China ab.

Unternehmensleiter sagen, kürzere Lieferstrecken würden einen Wettbewerbsvorteil bieten, auch wenn die Lithiumpreise unter den jüngsten Höchstständen bleiben. Keliber schätzt, dass seine Hauptlagerstätten mindestens 18 Jahre lang Bergbaubetriebe unterstützen könnten, mit weiterer Exploration im Gange...

Warum ist Lithium so wichtig?

Lithium ist ein leichtes Metall, das hauptsächlich in wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, die Smartphones, Laptops, Elektrofahrzeuge und großflächige Energiespeichersysteme mit Strom versorgen. Aufgrund seiner hohen Energiedichte und der Fähigkeit, Strom effizient zu speichern, ist er zu einem entscheidenden Rohstoff im globalen Übergang zu sauberer Energie geworden.