Während der Krieg in der Ukraine weiter tobt, erwägen einige finnische Bürger, zu den Waffen zu greifen, um Kiew zu unterstützen. Als Reaktion darauf hat das finnische Außenministerium einen Online-Leitfaden veröffentlicht, in dem die rechtlichen, persönlichen und sicherheitspolitischen Risiken eines Beitritts zu den ukrainischen Streitkräften aufgeführt sind.

Das Dokument, das am 3. Februar veröffentlicht wurde, enthält wichtige Ratschläge zu Verträgen, möglichen Verletzungen, Tod und der düsteren Möglichkeit, in Kriegsgefangenschaft genommen zu werden. Die finnische Regierung ermutigt ihre Bürger zwar nicht, sich zur Armee zu verpflichten, erkennt aber ihr Recht darauf an und ist bestrebt, sicherzustellen, dass sie fundierte Entscheidungen treffen.

Russland reagierte jedoch mit Empörung. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf Finnland Rücksichtslosigkeit vor und behauptete, die Empfehlung zeige eine Missachtung der eigenen Bevölkerung. Sie deutete an, dass die finnischen Beamten eher von Feindseligkeit als von Verantwortung getrieben seien, und stellte die Richtlinien als unverantwortlichen Schritt inmitten eines anhaltenden Krieges dar.

Die finnische Regierung hat bisher nicht auf die Kritik reagiert, aber die Debatte wirft größere Fragen über die Rolle ausländischer Freiwilliger in Konflikten auf. Sollten die Regierungen einen Hands-off-Ansatz verfolgen, oder verdienen die Bürger offizielle Anleitung, wenn sie solche lebensverändernden Entscheidungen treffen?