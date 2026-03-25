Finnland erhält ein Gegen-Drohnen-System für 5 Millionen Euro

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Der Grenzschutz und das finnische Unternehmen Sensofusion Oy haben sich bereit erklärt, dem Grenzschutz ein Gegendrohnensystem zu liefern. Der Erwerb wird die Leistung und Sicherheit der finnischen Grenzkontrolle gegen Bedrohungen durch unbemannte Luftfahrzeuge erheblich verbessern. Die Investition beträgt etwa 5 Millionen Euro, während die Europäische Union 90 % davon finanziert.

Das neue Anti-Drohnen-System dient zur Aufrechterhaltung der Grenzsicherheit, zum Schutz der eigenen Ziele und Operationen der Grenzschutz, zur Verhinderung und Untersuchung von Straftaten, zur Durchführung maritimer Rettung sowie zur Wahrung der territorialen Integrität. Das System erkennt, lokalisiert, identifiziert und – falls nötig – Drohnen, die illegal oder feindlich operieren.

"Die Übernahme ist wichtig, aber die Entwicklung wird noch Jahre weitergehen. Wir bereiten derzeit zusätzliche Investitionen von mehreren zehn Millionen Euro in Drohnenbekämpfungsmaßnahmen vor. Wir freuen uns, Sicherheitstechnologien und Ökosysteme gemeinsam mit der Industrie zu entwickeln. Technologische Souveränität und Versorgungssicherheit sind wichtig", sagt Generalmajor Jari Tolppanen, Leiter der technischen Abteilung.

Sensofusion Oy, das das System betreibt, ist ein langjähriger Pionier bei der Erkennung und Bekämpfung unautorisierter Drohnenaktivitäten. Ihr CEO Tuomas Rasila ist mit der Vereinbarung zufrieden.

"Die Geschichte unserer Zusammenarbeit reicht bis in die frühen Jahre von Sensofusions Geschichte zurück, und die Rolle des Grenzschutzbeamten war daher bedeutend für die Entwicklung unseres Unternehmens."

Die Vereinbarung zwischen der Grenzschutzbehörde und Sensofusion Oy wurde am 24. März 2026 unterzeichnet.