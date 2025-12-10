Finnland bereitet sich auf russische Drohnen vor, verstärkt die Anti-Drohnen-Verteidigung

HQ

Finnland baut seine Anti-Drohnen-Fähigkeiten rasch aus, da sich die östliche Flanke der NATO an neue Sicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine anpasst.

Wie von Reuters berichtet, hat das finnische Militär bestätigt, dass es Hunderte von Drohnenstörern und Erkennungssystemen erworben hat, im Rahmen einer umfassenderen Bemühung, die Verteidigung zu verstärken, nachdem russische Drohnen in den letzten Monaten wiederholt in den NATO-Luftraum eingedrungen sind.

Finnland verstärkt die Anti-Drohnen-Verteidigung:

Auf einer Basis in Niinisalo präsentierten Beamte die SkyWiper Omni Max Störsender, Geräte, die eine Schutzkuppel erzeugen, die in der Lage ist, die Steuerung, das Video und die Navigationssignale einer Drohne zu stören.

Finnland fügt außerdem Airfence-Handdetektoren von der lokalen Firma Sensofusion sowie gewehrmontierte "Smash"-Visierungen von Israels Smartshooter hinzu, die Soldaten helfen, kleine Aufklärungsdrohnen zu verfolgen und abzuschießen.

Neben der Verteidigungsausrüstung verstärkt Finnland seine eigenen Drohnenoperationen. Die Armee betreibt fast 1.000 FPV-Aufklärungsdrohnen zur Ausbildung und plant, jährlich bis zu 500 neue Drohnenpiloten auszubilden; weitere Drohnenkäufe werden im nächsten Jahr erwartet.

Oberst Mano-Mikael Nokelainen, Luftverteidigungsinspektor Finnlands:

"Es ist sehr wichtig für den Selbstschutz der Truppen. Mit anderen Worten, es ermöglicht es, Drohnen daran zu hindern, über die Truppen hinwegzufliegen. Wir müssen die Anzahl der Beschaffungen, also das Volumen, so optimieren, dass sie mit unserer Ausbildungsmission übereinstimmt. Dann müssen wir Produktionskapazitäten für Krisensituationen aufbauen."