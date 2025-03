Finnisches Gericht verhängt lebenslange Haftstrafe gegen russischen Kämpfer wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine

HQ

Unter dem Himmel von Helsinki hat ein finnisches Gericht am Freitag Yan Petrovsky, einen ehemaligen Kommandeur der russischen rechtsextremen paramilitärischen Gruppe Rusich, wegen seiner Beteiligung an Kriegsverbrechen in der Ostukraine zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt (via Reuters).

Petrowski, auch bekannt als Voislav Toden, wurde in vier von fünf Anklagepunkten im Zusammenhang mit den Aktionen seiner Gruppe in Luhansk im Jahr 2014 für schuldig befunden. Zu den begangenen Kriegsverbrechen gehörte die Tötung eines verwundeten ukrainischen Soldaten und die Verstümmelung eines weiteren.

Rusich, der an der Seite der russischen Söldnergruppe Wagner operierte, war in diese Taten verwickelt, die Teil des Moskauer Aufstands gegen Kiew sind. Trotz seines Dementis und der Absicht, Berufung einzulegen, lehnte das Gericht die Idee einer Befristung ab und entschied sich stattdessen für eine lebenslange Haftstrafe.