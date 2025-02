Finnischer Präsident drängt auf stärkere europäische Unterstützung für die Ukraine

HQ

Der finnische Präsident Alexander Stubb hat Europa aufgefordert, die Ukraine im Vorfeld möglicher Verhandlungen mit Russland entschlossen zu unterstützen, ermutigt von den Vereinigten Staaten.

In einem Interview auf der Münchner Sicherheitskonferenz betonte er kürzlich, dass die Ukraine aus einer Position der Stärke in alle Gespräche eintreten müsse, was eine verstärkte Militärhilfe und einen stärkeren wirtschaftlichen Druck auf Moskau erfordere. Frankreich macht bereits mobil, und Präsident Emmanuel Macron wird ein hochrangiges Treffen ausrichten, um eine Strategie für die europäische Reaktion zu entwickeln.

Unterdessen wächst die Besorgnis über das Drängen der Vereinigten Staaten auf eine schnelle diplomatische Lösung, da die Kontaktaufnahme des ehemaligen Präsidenten Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die europäischen Staats- und Regierungschefs über ihre Rolle in diesem Prozess verunsichert hat. Die europäischen Nationen ringen nun darum, ihren Einfluss geltend zu machen, bevor wichtige Entscheidungen ohne sie getroffen werden. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Europa den Worten Taten folgen lassen kann, bevor die Verhandlungen Gestalt annehmen.