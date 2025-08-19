Finnischer Parlamentsabgeordneter im Parlament durch Selbstmord tot aufgefunden

HQ

Die neuesten Nachrichten über Finnland . Eine Tragödie, die die politische Gemeinschaft des Landes erschüttert hat: Der 30-jährige ehemalige finnische Abgeordnete Eemeli Peltonen, ein junger finnischer Abgeordneter, ist am frühen Dienstagmorgen im Parlamentsgebäude in Helsinki durch Selbstmord ums Leben gekommen, wie lokale Medien berichteten.

"Der Tod von Eemeli Peltonen erschüttert mich und uns alle zutiefst", schrieb die Vorsitzende der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion von Peltonen. "Er war ein sehr geliebtes Mitglied unserer Gemeinschaft und wir werden ihn zutiefst vermissen. Ein junges Leben ist viel zu früh zu Ende gegangen."

Der Sozialdemokrat, der von Kollegen als weithin respektiert und bewundert bezeichnet wird, hatte sich Anfang des Jahres krankschreiben lassen. Die Behörden bestätigten, dass kein Foulspiel im Spiel war, während die Rettungsdienste in den frühen Morgenstunden des Dienstags zum Tatort geschickt wurden.

Ministerpräsident Petteri Orpo drückte sein Beileid aus, bezeichnete die Nachricht als zutiefst traurig und bot der Familie und den Kollegen des Abgeordneten Unterstützung an. Als Reaktion darauf hat die Nationale Sammlungspartei ihre politischen Aktivitäten während ihres laufenden Sommertreffens vorübergehend eingestellt.