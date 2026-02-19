Finnische Händlerlisten The Duskbloods Veröffentlichungstermin für nächsten Monat

HQ

FromSoftware-Fans sind definitiv fasziniert von The Duskbloods. Von Hidetaka Miyazaki, exklusiv für die Nintendo Switch 2, und als PvPvE-Erlebnis – ist es sicherlich anders als alles, was wir bisher vom Studio gesehen haben. Seit der Enthüllung im letzten Sommer haben wir jedoch nur sehr wenig darüber gehört.

Das könnte sich in absehbarer Zukunft ändern, denn gestern Abend wurde das Internet mit der Nachricht über den finnischen HändlerThe Duskbloods Konsolinet mit einem Veröffentlichungstermin am 27. März 2026 ausgerastet. Auch der australische eShop hatte dasselbe Datum, was bedeutete, dass Fans dachten, sie könnten The Duskbloods schon nächsten Monat erscheinen sehen.

Um jedoch allen etwas zu trüben, wurde dieses Datum auf der Konsolinet-Website auf den generischen Platzhalter des 31. Dezember 2026 geändert. Es ist möglich, dass das Märzdatum wegen der Genauigkeit weggestrichen wurde, aber viele Spekulationen im Internet führen Fans zu der Annahme, dass sowohl das März- als auch das neue Dezemberdatum Platzhalter sind.

Es wäre ziemlich seltsam, wenn ein von Miyazaki inszenierter FromSoftware-Titel monatelang keine Werbung bekommt, nur um dann plötzlich ein bevorstehendes Veröffentlichungsdatum zu bekommen. Wenn man sich zum Beispiel Elden Ring: Nightreign anschaut, haben wir gesehen, dass die neueste Veröffentlichung von FromSoftware ein paar Monate vor der Veröffentlichung im Mai verschoben wurde. Es ist jedoch erwähnenswert, dass dieses Veröffentlichungsdatum ein Freitag ist, was ein ziemlich guter Tag ist, um ein brandneues Spiel zu veröffentlichen. Außerdem gibt uns die schnelle Entfernung eines Films einen weiteren Grund, uns über das Veröffentlichungsdatum zu wundern.

Vielleicht möchte Nintendo das Spiel wegen mangelndem Vertrauen nicht zu sehr vermarkten. Das ist reine Spekulation, aber im Grunde können wir nur über die Gründe für dieses vorgeschlagene Datum nachdenken, falls es sich als wahr herausstellt. Hoffentlich hören wir bald etwas Offizielles.