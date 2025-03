Finn Jones ist "hier und bereit" für eine Rückkehr als Iron Fist

HQ

Jetzt, da Marvel Studios offiziell damit begonnen hat, sein Hauptkinouniversum mit der ehemaligen Serie von Netflix zu verschmelzen, wobei das neueste Crossover Daredevil: Born Again war, das Jon Bernthals The Punisher in die Herde brachte, warten wir darauf zu hören und zu sehen, was die Produktionsfirma mit den anderen etablierten Defenders machen wird. Wird Krysten Ritter als Jessica Jones, Mike Colter als Luke Cage oder Finn Jones als Iron Fist zurückkehren. Letzterer hat sich nun mit diesem Thema auseinandergesetzt.

Auf der La Conve Monterrey, einer Anime-Convention in New Mexico, kommentierte Jones dies und dass er bereit ist, jede Gelegenheit zu ergreifen, um den Meister-Kampfkünstler weiterhin zu verkörpern.

Laut ComicBookMovie sagte Jones: "Ich bin mir der Kritik an der Figur und meiner Rolle darin sehr bewusst. Meine Antwort darauf ist: 'Gib mir eine verdammte Chance, Mann. Ich bin hier und ich bin bereit, und ich möchte den Leuten das Gegenteil beweisen."

Das ist keineswegs eine Bestätigung dafür, dass Marvel bereit ist, Iron Fist in das MCU zu bringen, aber unabhängig davon, würdest du das gerne sehen?