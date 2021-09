Finji liefert Night in the Woods auf iOS-Geräten aus

HQ

Die Entwickler Finji haben das tolle Abenteuer Night in the Woods letzte Woche auf iOS-Plattformen veröffentlicht und wir wollen es euch wärmstens ans Herz legen. Im App Store bekommt ihr den Titel für 6 Euro, 2 GB an Speicherplatz braucht ihr dafür. Leider wissen wir nicht, ob eine Version für Android-Geräte geplant ist oder nicht.

Night in the Woods stellt uns die junge Frau Mae Borowski vor, die nach einem abgebrochenen Kunststudium wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrt und dort versucht, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Neben alten Freundschaften und den Problemen des Erwachsenwerdens dürft ihr euch auf eine liebevoll gestaltete Welt voller Tierwesen freuen, mit denen ihr sympathische Gespräche führt (leider ist das Spiel lediglich in englischer Sprache verfügbar). Der Indie-Titel ist ansonsten auch bereits auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.