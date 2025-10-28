Finding Frankie wird verfilmt

HQ

Wieder ein weiteres Videospiel wurde als Grundlage für eine Adaption aufgegriffen. Nachdem Finding Frankie Anfang des Jahres mit seiner Veröffentlichung auf PC und Konsolen alle möglichen Leute erschreckt hat, wird nun die Kinobesucher ins Visier nehmen, da eine Adaption in Spielfilmlänge gesichert wurde.

Laut Deadline soll der Film von Sean Robins produziert werden, der zuletzt dafür bekannt war, dass er neben dem von 13 Films und So It Goes Entertainment auch bei der Produktion des Mortal Kombat -Films mitgewirkt hat. Under Fire Regisseur Steven C. Miller soll als Direktor des Projekts eingesetzt werden.

Es sieht so aus, als ob es sich tatsächlich um eine Videospiel-Adaption handeln könnte, die das Licht der Welt erblickt, denn der Bericht behauptet, dass das Drehbuch bereits von Cory Todd Hughes und Adrian Speckert geschrieben wurde, wobei es angeblich "die aufregende Intensität von Squid Game mit der eindringlichen Atmosphäre von Five Nights at Freddy's verbindet".

Es gibt kein Wort über das Premierendatum oder die Besetzung, aber wenn man bedenkt, dass der Film bereits ein Drehbuch und einen Regisseur hat, könnte es jetzt ziemlich schnell gehen, also bleiben Sie dran.