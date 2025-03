Finding Frankie erscheint am 15. April auf Konsolen Five Nights at Freddy's trifft in diesem Parkour-Horror auf Fall Guys.

Nach der Veröffentlichung Ende letzten Jahres für PC wird der Maskottchen-Horror-Parkour-Hit Finding Frankie nächsten Monat auf Konsolen erscheinen, wie heute Abend auf der Future Games Show angekündigt wurde. In Finding Frankie trittst du gegen zwei andere Kandidaten um dein Leben an, was man nur als Ninja Warrior bezeichnen kann, wenn es im Disneyland deiner Albträume spielt. Du musst furchterregenden Maskottchen ausweichen, während du dein Bestes gibst, um dich auf den hochoktanigen Parkour-Karten zurechtzufinden. Finding Frankie wird am 15. April für Xbox Series X/S und PS5 veröffentlicht. Es ist bereits auf dem PC erhältlich, und den Trailer zur Konsolenveröffentlichung finden Sie unten: HQ