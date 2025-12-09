Find Your Words auf der Wholesome Snack Showcase angekündigt

Es war wirklich eine Fülle von Indie-Spielen auf der Wholesome Snack Showcase, denn während der Veranstaltung wurden uns zahlreiche Neuigkeiten und Enthüllungen zu unzähligen Titeln und Projekten präsentiert, die von einer Vielzahl talentierter Jodentwickler stammten.

Ein solches neues Beispiel war Capybara Games' Find Your Words, wobei es sich um ein kurzes und gemütliches Adventure-Spiel handelt, das ganz darauf abzielt, neue Verbindungen zu finden und zu knüpfen. Die Grundidee ist, in die Kindheit zurückzukehren, um ein Sommercamp zu besuchen, wo man die Natur genießen, am Strand spielen, im Wald spazieren gehen, mit Freunden tanzen und generell eine Verbindung und Freundschaft nach dem anderen nehmen kann.

Entwickelt von zwei Entwicklern, die die Kindheitsreise ihrer Kinder feiern möchten, werden Find Your Words für PC und Steam Deck erscheinen, ohne noch ein festes Veröffentlichungsdatum im Kopf.