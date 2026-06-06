Finde heraus, woher Billy und der erste Jigsaw kamen in SAW: Genesis

Ich habe mich oft gefragt: Woher kommt die Billy-Puppe aus dem SAW-Franchise? Natürlich ist es alt, aber ich hätte nie gedacht, dass es aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Nun, zumindest habe ich das aus dem Trailer zu SAW: Genesis entnommen, der gerade mit der Puppe selbst auf der Bühne beim Summer Game Fest zusammen mit Geoff Keighley vorgestellt wurde.

SAW: Genesis ist ein 3-gegen-1-Horror-Titel im Stil von Dead by Daylight, in dem die Spieler die verdrehten Prüfungen des ersten Jigsaw Killers überleben müssen, der eine verdrehte Philosophie von Strafe und Schmerz aufs Papier brachte, damit wir Jahrzehnte später eine Filmreihe haben.

Spaß beiseite: Eine geschlossene Alpha soll auf Steam erscheinen, derzeit die einzige bestätigte Plattform für dieses SAW: Genesis, ohne Veröffentlichungsfenster. Hast du Angst? Das solltest du auch.