Final-Fantasy-Funracer Chocobo GP flitzt kommendes Jahr exklusiv über Nintendo Switch

Square Enix wagt sich mit Chocobo GP noch einmal am Funracer-Genre. Den Arcade-Titel haben sie uns gestern Abend auf der Nintendo Direct vorgestellt, weil das Rennspiel 2022 exklusiv über die Nintendo Switch driften wird. Das große Vorbild Mario Kart wird hierbei im Wesentlichen mit Final-Fantasy-Elementen erweitert, was man vor allem an den Charakteren aus der JRPG-Serie, aber auch an den Items erkennt.

Statt Schildkrötenpanzer, Münzen oder Bananenschalen zu erhalten, finden wir in den sogenannten "Magicites" magische Schriftrollen. Eine Besonderheit von Chocobo GP ist, dass ihr stärkere Zauber entfesselt, indem ihr magische Geschosse der gleichen Art erhaltet. Auf diese Weise wird aus einem einfachen Feuerball irgendwann eine gewaltige Explosion. Jede Spielfigur wird individuelle Spezialfähigkeiten mitbringen und die Rennwagen lassen sich ebenfalls anpassen. In Chocobo GP können bis zu acht Spieler gleichzeitig online oder lokal gegeneinander antreten.