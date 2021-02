Finaler Trailer zu Bravely Default II erinnert an bevorstehende Veröffentlichung

You're watching Werben

Nächste Woche erscheint Bravely Default II, eines der wichtigsten JRPGs des Jahres. Nintendo hat dem Titel in der heutigen Direct-Präsentation nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet, im Anschluss an die Übertragung jedoch einen „Finalen Trailer" für das Switch-Exklusivspiel veröffentlicht. Sie zeigen darin einige der komplexeren Klassen, viele wichtige Figuren und jede Menge bildgewaltiger Spezialangriffe, was mit sporadischen Schnipseln der vielschichtigen Handlung angereichert wurde.

Anschließend stellt Nintendo noch einmal die drei großen Standbeine von Bravely Default II vor: „ansprechende Grafik", „strategische kämpfe" und ein „vielseitiges Jobsystem". Diesen Impressionen stimmen wir basierend auf unserer aktuellen Vorschau des Spiels von letzter Woche zu, verweisen allerdings auch darauf, dass im Video viele Szenen gezeigt werden, die aus dem späteren Spielverlauf stammen. Wer keine Angst vor Spoiler-Inhalten hat, den erwartet ein Feuerwerk unterschiedlicher Eindrücke.