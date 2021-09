HQ

Wenig überraschend wird das JRPG Project Triangle Strategy in seiner finalen Form nur noch Triangle Strategy genannt. Der Titel wurde am Abend auf der Nintendo Direct präsentiert, damit Nintendos Taktik-Fans einen Grund haben, sich auf das kommende Jahr zu freuen. Das 2D-HD-Abenteuer wird am 4. März 2022 auf der Hybridkonsole von Nintendo veröffentlicht. Eindrücke aus der bereits verfügbaren Demo bekommt ihr in dieser Vorschau.