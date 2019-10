Finaler Film-Trailer zu Star Wars: The Rise of Skywalker

Hier in Deutschland startet Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers am 19. Dezember, in dieser Woche haben wir einen neuen, letzten Trailer für den Kinofilm bekommen. Statt darauf hinzuweisen, was ihr in den zweieinhalb Minuten alles seht, möchten wir lieber eine potentielle Spoiler-Warnung aussprechen. Dieser Trailer markiert gleichzeitig den Beginn des Ticketverkaufs, große Fans sollten sich deshalb wahrscheinlich beeilen, damit sie noch gute Plätze bekommen.

