Finale TV-Staffel von The Walking Dead startet am 22. August

Nach 11 langen Jahren bewegt sich die Horror-Serie The Walking Dead mit immer größeren Schritten auf ihr Ende zu. Nun offenbarten die Macher von AMC genauere Details. Demnach wird die finale elfte Staffel in den USA am 22. August starten und üppige 24 Episoden beinhalten.

Showrunnerin Angela Kang spart anlässlich der letzten Season nicht mit großen Worten:

"Wir werden mehr Zombies sehen, tonnenweise Action, spannende neue Stories und brandneue Locations. Außerdem werden wir unsere Gruppen das erste Mal gemeinsam in einer Community sehen, die aufbauen möchte, was die Whisperer ihnen genommen haben."

Gemeinsam mit dem Starttermin wurde auch ein kurzer Teaser veröffentlicht, den Ihr hier sehen könnt.