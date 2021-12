Finale Staffel von Peaky Blinders erscheint 2022

HQ

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Peaky Blinders auf unserem Fernsehbildschirm lief. Die Pandemie bremste die Produktion der Serie aus und auch der tragische Tod der Schauspielerin Helen McCrory, in Peaky Blinders als Polly Gray zu sehen, machte die Situation kompliziert. Doch nun soll die britische Gangsterserie in den frühen Monaten des nächsten Jahres zurückkehren, das erfuhren wir durch einen neuen Teaser.

In dem besagten Teaser sehen wir Cillian Murphys Tommy Shelby und Tom Hardys Alfie Solomons (der offiziell seinen letzten Auftritt haben wird) im Gespräch. Auch wenn es noch schwer auszumachen ist, worum sich die Geschichte der neusten Staffel drehen wird, so wissen wir bereits, dass dies die letzte Staffel der Serie sein wird. Stephen King soll schon bald an einem Skript für einen Peaky Blinder-Film arbeiten, der als finaler Akt der Geschichte gelten wird.

Auch wenn BBC bisher kein exaktes Startdatum für die sechste Staffel von Peaky Blinders angekündigt hat, könnt ihr euch hier den veröffentlichten Teaser anschauen.