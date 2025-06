Final Four der Nations League: So sehen Sie das Halbfinale zwischen Portugal, Deutschland, Spanien und Frankreich

HQ

Nach dem Champions-League-Finale am vergangenen Wochenende dürfte die reguläre Saison für die Klubs nun vorbei sein. 2025 wird es anders sein: Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft findet zwischen Juni und Juli statt und bringt 32 Klubs aus der ganzen Welt zusammen. Zuvor gibt es in dieser Woche aber noch eine spannende Länderspielpause. Spannend, zumindest für Deutschland, Portugal, Spanien und Frankreich, die vier Mannschaften, die im "Nations League Final Four" antreten.

Am Mittwoch beginnen die Halbfinalspiele zwischen Deutschland und Portugal, gefolgt von Spanien und Frankreich. Am Sonntag ist dann der Tag des Finales und das Spiel um den dritten Platz drin.



Deutschland - Portugal - 4. Juni, 20:00 Uhr, 21:00 Uhr, Münchner Fußballarena



Spanien - Frankreich - 5. Juni, 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr, Stuttgart Arena



Spiel um den dritten Platz: 8. Juni, 16.00 Uhr BST, 15.00 Uhr MESZ



Finale: 8. Juni, 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Natürlich wird jede Nation in dieser Woche etwas zu tun haben. Die Nations League ist Teil der UEFA-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026, die für einige Gruppen im März oder für andere Gruppen im September und November begann und eine Gruppenphase mit anschließenden Play-offs im Jahr 2026 umfasst.

So wird sich die Engländer unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel am 7. und 10. Juni gegen Andorra und Senegal messen. Die Spiele für die WM-Qualifikation beginnen am Freitag, 6. Juni, und enden spätestens am 10. Juni.

So sehen Sie die Qualifikationsspiele der Nations League und der Weltmeisterschaft

Internationale Spiele werden oft anders übertragen als Klubwettbewerbe wie die Champions League. Hier ist eine Liste, wo du die Nations League in Europa sehen kannst (die vollständige Liste kannst du hier lesen).



Dänemark: Entdeckung



England: Himmel



Finnland: Viasat



Frankreich: Tf1/M6/L'Équipe



Deutschland: ARD/ZDF/Perform DACH



Griechenland: Open TV/COSMOTE



Ungarn: MTVA/AMC Networks



Italien: Rai/Mediaset



Niederlande: NOS/Ziggo Sport



Norwegen: TV2



Polen: TVP/Polsat



Portugal: RTP/Sport TV



Republik Irland: Sky/Virgin Media



Spanien: TVE



Schweden: TV4