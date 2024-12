Final Fantasy XVI zum King of Iron Fist-Turnier eingeladen

HQ

Tekken 8 war nicht zufrieden mit dem Gewinn des Fighting Game of the Year Award. Außerdem hat das Unternehmen eine ganz besondere Partnerschaft mit Square Enix angekündigt, die ebenfalls in den nächsten Tagen kommen wird.

Der Protagonist von Final Fantasy XVI, Clive Rosfield, wird nächste Woche zum Tekken-Roster stoßen, genauer gesagt am 16. Dezember, für diejenigen mit der Premium-Version und dem Season Pass, und am 19. Dezember für diejenigen, die ihn separat kaufen.

In einem kurzen Trailer sahen wir ihn gegen Jin Kazama kämpfen, während er im Hintergrund gegen seine "Alter Egos" Ifrit und Devil Jin kämpfte. Das ist ein Kampf, den wir gerne sehen würden.

Werden Sie Clive nächste Woche in Tekken 8 ausprobieren?