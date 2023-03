Final Fantasy XVI wird nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung auf den PC kommen

HQ

Als es ursprünglich angekündigt wurde, gab es ein wenig Verwirrung bezüglich einer PC-Version von Final Fantasy XVI. Für eine Weile schien es, als würde der Titel nur eine PlayStation 5-Konsole exklusiv sein, da eine PC-Version für den Start in Arbeit zu sein schien, aber dann begann die PC-Edition aus Marketingmaterialien zu verschwinden, und es wurde dann bald bestätigt, dass FFXVI zum Start (am 22. Juni) nur auf PS5 kommen würde.

Mit einer Reihe von Vorschauen für das Spiel, das jetzt in freier Wildbahn ist (schaut euch unser Final Fantasy XVI an: Hands-on mit Square Enix' erwartetem JRPG" target="_blank">hier), teilte Produzent Naoki Yoshida eine Menge zusätzlicher Details über das Spiel in einem japanischen PlayStation Blog-Artikel, in dem er die PC-Edition weiter kommentierte.

Nach der Übersetzung durch Google erklärte Yoshida: "Zunächst einmal ist es wahr, dass Final Fantasy XVI eine sechsmonatige, zeitlich begrenzte Exklusivität auf der PS5-Plattform ist. Es ist jedoch eine ganz andere Geschichte, dass die PC-Version in einem halben Jahr veröffentlicht wird. Ich werde es klarstellen, aber die PC-Version wird nicht in einem halben Jahr erscheinen."

Yoshida fuhr fort: "Das liegt daran, dass wir viel Zeit und Geld in die Optimierung der PS5-Plattform investiert haben, um das beste Spielerlebnis zu bieten. Natürlich möchte ich irgendwann eine PC-Version veröffentlichen, damit jeder so viele Spiele wie möglich spielen kann. Aber selbst wenn wir nach der Veröffentlichung der PS5-Version mit der Optimierung der PC-Version beginnen, werden wir sie nicht in einem halben Jahr optimieren können, so dass sie nicht in einer kurzen Zeitspanne von einem halben Jahr herauskommen wird. Ich würde es gerne irgendwann veröffentlichen, und ich denke, ich werde es tun, aber ich bin nicht in dem Stadium, in dem ich sagen kann, wann."

So, da haben wir es. Final Fantasy XVI wird auf den PC kommen, aber wann genau? Das muss noch bestätigt werden.