Final Fantasy XVI wird immerhin einen kleinen Day-One-Patch haben

HQ

Die Entwicklung von Final Fantasy XVI war im Grunde schon im März abgeschlossen, so dass viele von uns bereit waren, Square Enix zu glauben, als die Entwickler sagten, dass sie nicht vorhatten, uns am 22. Juni dazu zu bringen, einen Day-One-Patch herunterzuladen. Leider müssen wir das doch, aber es gibt einige gute Nachrichten.

Naoki Yoshida und seine Crew haben heute in einem langen Stream mehrere Dinge enthüllt, darunter die Tatsache, dass Final Fantasy XVI tatsächlich einen Day-One-Patch haben wird. Die gute Nachricht ist, dass es nur ungefähr 300 MB sein wird, um die Leistung des Spiels zu verbessern und eine Handvoll Fehler zu beheben. Ein zukünftiges Update wird auch Optionen implementieren, um die Bewegungsunschärfe zu deaktivieren, zu verhindern, dass die Kamera Clives Bewegungen automatisch folgt, und ein paar andere Dinge, die auf dem Feedback der Spieler nach dem Spielen der Demo basieren.

Meiner Meinung nach immer noch ziemlich beeindruckend, wenn wir über ein so großes Spiel sprechen. Tatsächlich nutzten die Entwickler diese Gelegenheit, um zu verraten, dass die physischen Editionen von Final Fantasy XVI wie Final Fantasy VII: Rebirth aus zwei Blu-Rays bestehen sollten, aber einige Änderungen in letzter Minute machten es möglich, das gesamte Erlebnis in eine zu packen.