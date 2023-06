Final Fantasy XVI Vorbestellungen hinken dem Vorgänger in Japan hinterher

HQ

Es sind nur noch 17 Tage bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy XVI (22. Juni), dem ersten nummerierten Titel der Serie seit der Veröffentlichung von Final Fantasy XV im Jahr 2016. Während wir sicherlich mögen, was wir zu sehen bekommen haben, wenn wir Final Fantasy XVI ist wie eine luxuriöse Zugfahrt, aber mit Vollgas" target="_blank">hat es vor ein paar Wochen gespielt und die Erwartungen sind hoch, scheint es, als hätte Square Enix nicht so viel Hype bekommen, wie sie es sich erhofft hatten. Zumindest in Japan.

Wie Pierre485 (der die Verkaufsdaten verfolgt) auf Twitter feststellte, hat das Spiel im Vergleich zu seinem Vorgänger Final Fantasy XV und auch Final Fantasy VII: Remake in Japan viel weniger Vorbestellungen, so der Einzelhändler COMG. Es sollte beachtet werden, dass das Final Fantasy-Franchise in Japan seit geraumer Zeit unter einer Abwärtsspirale leidet, auch wenn dieser Rückgang größer als üblich zu sein scheint.

Es könnte auch zumindest bis zu einem gewissen Grad meine eher digitalen Käufe erklären, auch wenn physische Kopien in Japan immer noch sehr beliebt sind. Glaubst du, dass der Final Fantasy XVI-Hype so groß ist wie immer, wenn ein neuer Haupteintrag veröffentlicht wird, oder ist er mehr oder weniger als sonst?