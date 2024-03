Final Fantasy XVI: The Rising Tide bringt im April mehr vom Besten

HQ

Henric genoss die erste Erweiterung für Final Fantasy XVI, Echoes of the Fallen, als sie im Dezember veröffentlicht wurde, war aber von der Geschichte und dem Recycling von Gegnern enttäuscht. Glücklicherweise sieht es so aus, als würde der zweite DLC alles liefern, was er sich wünscht.

Square Enix hat uns den ersten Trailer für die Erweiterung The Rising Tide von Final Fantasy XVI gegeben, und es sieht so aus, als würden wir eine fleischigere Geschichte mit mehr der besten Elemente aus dem Hauptspiel bekommen. Ich sage das, weil uns einige der Dinge gezeigt werden, die Clive und seine Crew erleben werden, wenn sie nach Mysidia reisen, darunter ein übertriebener Kampf gegen Leviathan und neue wasserbasierte Eikon-Fähigkeiten, die sich als nützlich erweisen, wenn man auf neue Arten von Feinden trifft.

Es gibt sogar einige Ergänzungen, die nicht gezeigt werden, wie z.B. der Endgame-Modus Kairos Gate, in dem wir uns durch 20 immer anspruchsvollere Level kämpfen und die Level-Obergrenze auf Level 60 im Story-Modus/Action-fokussierten Modus und Level 110 im Final Fantasy-Modus angehoben wird.

Ihr müsst dafür bezahlen, wenn The Rising Tide am 18. April erscheint, aber auch für diejenigen, die kein Geld übrig haben, werden einige coole Sachen auf euch zukommen. Das kostenlose Update 1.30 wird am selben Tag verfügbar sein und enthält großartige Verbesserungen für die Benutzerfreundlichkeit, wie z. B.:



Die Möglichkeit, mit der neuen Funktion "Schnelles Abschließen" sofort zu einem Questgeber zurückzukehren



Icon-Updates für wichtige Charakterquests



Ein neues Skill-Set-Feature, mit dem Spieler bis zu fünf einzigartige Talent- und Fähigkeitssets speichern können



Fähigkeiten und Zubehör für eine einfachere Bedienung angepasst



Neuer "Custom"-Controller-Typ ermöglicht frei anpassbare Tastenlayouts



Tonwertkorrektur, Bildschirmeffekte und mehr im Fotomodus



Zahlreiche neue Orchestrion-Rollen hinzugefügt



Willst du deshalb nächsten Monat wieder in Final Fantasy XVI springen?