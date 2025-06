Final Fantasy XVI scheint auf der Xbox Series X/S schrecklich zu funktionieren

HQ

Es wurde ein ziemlich großer Gestank darüber gemacht, PlayStation-exklusive Final Fantasy -Spiele auf Plattformen außerhalb von PlayStation zu bringen, mit besonderem Schwerpunkt darauf, Final Fantasy VII: Remake und Final Fantasy XVI auf Xbox Series X/S-Konsolen zu bringen. Dies geschah schließlich während der letzten Xbox Games Showcase, wo letzteres in den Schatten gestellt wurde und ersteres Pläne für den Start in naher Zukunft enthüllte, aber offensichtlich war die Nachfrage alles in allem nicht so hoch.

FFXVI ist nun seit über einer Woche auf den Konsolen der Xbox Series verfügbar - in einem Zustand, der zugegebenermaßen verleumdet zu sein scheint - und laut einer Analysefirma verkauft es sich im Grunde überhaupt nicht auf der Plattform.

Laut dem Benutzer Lakrix von Alinea Analytics hat FFXVI in seiner Launch-Woche rund 22.000 Exemplare auf Geräten der Xbox Series ausgeliefert, was nicht viel dazu beizutragen scheint, das Schiff für ein Square Enix RPG wieder in Ordnung zu bringen, das nach den Standards des Publishers auf PlayStation kommerziell unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, auch wenn es in seiner ersten Woche im Jahr 2023 rund drei Millionen Einheiten bewegt hat.

