Final Fantasy XVI läuft auf Xbox Series X deutlich schlechter

HQ

Während des Xbox Games Showcase Anfang des Monats wurde endlich bekannt gegeben, dass Final Fantasy VII: Remake Intergrade auch auf Microsofts Konsolen kommt, damit mehr Leute die Chance haben, das klassische Abenteuer zu genießen. Square Enix und Microsoft hatten auch eine weitere große Überraschung auf Lager und kündigten beide Final Fantasy XVI für Xbox Series S/X an und veröffentlichten sie.

Jetzt, da das Spiel seit etwas mehr als einer Woche für Xbox erhältlich ist, gibt es einige unzufriedene Berichte, und die Technik-Zauberer von Digital Foundry stellen in einem neuen Video fest, dass die Beschwerden berechtigt sind. Es stellt sich heraus, dass das Spiel mit einer deutlich niedrigeren Auflösung läuft, und während das PlayStation 5-Original in der Regel mit 1440p lief, läuft die Xbox Series X-Edition in 1224p. Das ist aber auch nicht das Einzige, was falsch ist, denn im Grunde ist alles durchweg etwas schlechter als auf der PlayStation 5.

Der einzige Vorteil für Xbox-Spieler ist, dass das Image-Update in der Xbox Series X Edition im Performance-Modus besser ist, aber in 720p im Vergleich zu 1080p für PlayStation 5 läuft.

Die Unterschiede sind unerwartet groß und die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X sind in der Regel nur schwer voneinander zu unterscheiden. Es kann mit einem Patch optimiert werden, aber wenn sie so weit voneinander entfernt sind, sollten wir wahrscheinlich keine Wunder hoffen.