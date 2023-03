Final Fantasy XVI kündigt das Ende der Entwicklung an

HQ

In den letzten Kalendern für die Entwicklung von Videospielen ist es üblich, dass das Ende der Arbeit und das Veröffentlichungsdatum des Titels sehr nahe beieinander liegen. Manchmal sogar im Abstand von weniger als drei Wochen, in denen das Spiel geschickt wird, um die physischen Editionen vorzubereiten, falls vorhanden. Daher auch die Tendenz, "Day One Patch" zu machen, um Fehler zu beheben, die in diesen Wochen entdeckt oder behoben wurden. Aber dann gibt es die Entwicklungen, die so weit im Voraus abgeschlossen sind, dass sie überraschen, wie es bei Final Fantasy XVI der Fall ist.

Das Juwel in der Krone der Veröffentlichungen von Square Enix für 2023 hat angekündigt, dass es die Entwicklung fast drei Monate vor dem Start am 22. Juni abschließt.

Erwarten Sie, dass das Studio in den Wochen vor der Veröffentlichung weiterhin nach Fehlern suchen und Fehler beheben wird, so dass wir eine hochoptimierte Final Fantasy XVI-Veröffentlichung auf PS5 erwarten können, die für mindestens sechs Monate, wenn nicht länger, zeitlich exklusiv sein wird.

Freust du dich auf Final Fantasy XVI?