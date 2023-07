Final Fantasy XVI könnte in "naher Zukunft" DLC haben

HQ

Final Fantasy XVI hat sich in den Wochen nach seiner Veröffentlichung als großer Hit erwiesen, was die Diskussion um DLC ausgelöst hat. Zuvor hatten wir gehört, dass das Spiel nur dann zusätzliche Inhalte erhalten würde, wenn die Resonanz positiv genug war.

Jetzt, da diese positive Resonanz wirklich verdient ist, hat der Produzent des Spiels, Naoki Yoshida, etwas mehr über die Möglichkeit von DLCs gesprochen.

"Ich gehe in Final Fantasy XVI", sagte er gegenüber GamerBraves. "Das Einzige, was wir erschaffen wollten, war eine vollständige, vollständige Geschichte, etwas, das man von Anfang bis Ende zu 100 % ohne DLC genießen kann, und ich denke, das ist uns gelungen." "Aber jetzt verstehen wir, dass wir Feedback von Spielern bekommen, die das Spiel gespielt haben, und viele Spieler wollen mehr sehen. Und das wissen und verstehen wir. Wir nehmen das und denken dann über unsere Optionen für die Zukunft nach. Hoffentlich können wir in naher Zukunft etwas haben, das wir euch allen geben können."



Dieses Etwas in naher Zukunft ist vielleicht nicht der DLC selbst und wird eher eine Ankündigung dessen sein, was das Studio für uns vorbereitet hat. Es ist jedoch immer noch gut zu wissen, dass wir mit Final Fantasy XVI wahrscheinlich noch nicht ganz fertig sind, da es sich um ein Spiel handelt, von dem sich viele noch nicht verabschieden möchten.