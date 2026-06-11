Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance und Life is Strange erschienen diesen Monat im PS Plus-Spielkatalog

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Ein weiterer Monat, eine weitere Menge Spiele wurden dem PlayStation Plus-Spielekatalog hinzugefügt. Premium- und Extra-Abonnenten können diesen Monat einen beachtlichen Fantasy-RPG-Katalog genießen, mit vielen dunklen und rauen Welten, in denen man sich verlieren kann, sowie einigen helleren Erlebnissen für diejenigen, die genug von Schwertern und Zauberei haben.

Die Überschrift der Liste im PlayStation Blog ist Final Fantasy XVI. Das erste voll ausgearbeitete Action-RPG der Hauptreihe versetzt uns in die Lage des rauen Helden Clive Rosfield, der beauftragt wird, seinen jüngeren Bruder zu beschützen, und um das Schicksal seines Königreichs sowie seiner Familie kämpfen muss. Apropos Königreiche: Kingdom Come: Deliverance ist unser nächstes großes RPG, das PlayStation Plus Extra und Premium erscheint, da wir die bescheidene Anfänge von Henry of Skalitz erkunden können, die nun auf der PS5 mit besonders kräftiger Leistung ausgestattet sind.

Schließlich gibt es noch den AA-Hit Blades of Fire vom letzten Jahr, der uns in eine düstere Fantasy-Welt ohne Stahl entführt, in der nur unser Protagonist weiterhin Waffen schmieden kann, um gegen eine böse Königin zu kämpfen. Vom Einzelspieler- bis zum Mehrspielermodus erscheint die Standardedition von Black Desert später im Monat, sodass wir Zugang zur Standard-Edition des MMORPGs erhalten.

Abgesehen von RPGs gibt es Life is Strange: Double Exposure, Farming Simulator 25, Sonic X Shadow Generations und für PlayStation Plus Premium-Abonnenten Gitaroo Man, ein klassisches PS2-Rhythmusspiel.

Gitaroo Man und Final Fantasy XVI treten am 16. Juni dem Spielkatalog bei. Sonic X Shadows Generations erscheint am 10. Life is Strange und Kingdom Come erscheinen am 23., und die anderen Titel kommen am 30. in den Spielekatalog.