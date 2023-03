Final Fantasy XVI kann 80 Stunden dauern

HQ

Für diejenigen, die etwas zu tun suchen, während sie die Sommerhitze im Juni besiegen, sucht Square Enix nach einer perfekten Lösung. Wie in einem Interview mit Famitsu erwähnt, das von Twitter-Nutzer @aitaikimochi übersetzt wurde, haben uns die Entwickler hinter dem kommenden Final Fantasy XVI eine Vorstellung davon gegeben, wie lang das Spiel sein könnte, für diejenigen, die nur die Haupterzählung spielen wollen und diejenigen, die alles abschließen wollen.

In dem Interview sagte Game Director Hiroshi Takai: "FF16 ist ein storybasiertes Spiel, das dich auf eine Achterbahnfahrt mitnehmen wird. Sie werden die gesamte Lebensweise von Clive sehen, und das Spiel wird wahrscheinlich etwa 35 Stunden dauern. Wenn wir Seiteninhalte einbeziehen, kann es doppelt so viel sein."

Auf die Frage nach der "doppelten Behauptung" fügte Produzent Naoki Yoshida hinzu: "Für dieses Spiel wollten wir wirklich, dass der Spieler die Geschichte von Anfang bis Ende erleben kann. Wenn die Länge der Geschichte zu lang ist, kann es ermüdend werden, sie zu spielen. Deshalb möchten wir, dass sich FF16 wie eine Achterbahnfahrt anfühlt, bei der man genau dann, wenn man denkt, die Straße vor sich sehen zu können, in eine andere Richtung gezogen wird.

"Infolgedessen ist das Spiel wirklich vollgepackt mit Geschichten, Kämpfen usw. Wenn Sie keine Zwischensequenz übersprungen haben, dauert es etwa 35 Stunden, bis Sie den Kern der Geschichte verstehen und das Spiel abgeschlossen haben. Wenn du jetzt alle Fähigkeiten beherrschen und aufleveln, alle Accessoires sammeln, alle Nebenquests erledigen und alle Monsterjagden bekämpfen willst, siehst du wahrscheinlich etwa 70 ~ 80 Stunden Gameplay.

Es stellt sich heraus, dass dies noch einen Schritt weiter geht, da Yoshida auch enthüllte, dass FFXVI sogar eine New Game+-Funktion bieten wird, die "noch mehr Spielstunden" bietet.

Also, lange Rede, kurzer Sinn, du solltest besser im Voraus planen, wenn du beabsichtigst, den kommenden Final Fantasy-Titel in diesem Sommer wirklich fertigzustellen, wenn er am 22. Juni auf PlayStation 5 debütiert.