Final Fantasy XVI ist wie eine luxuriöse Zugfahrt, aber mit Vollgas

HQ

HQ

Wenn zukünftige Generationen episch im Gaming-Wörterbuch nachschlagen, besteht eine gute Chance, dass ein Bild von Final Fantasy XVI daneben auftaucht, denn alles an Square Enix's neuestem Teil funktioniert einfach in einer Größenordnung, die kaum zu übertreffen ist. Allein die Eröffnungssequenz, die Gandalfs Kampf mit dem Balrog aufgreift und die Lautstärke aufdreht, sticht als die vielleicht großartigste in einer langen Reihe großartiger Final Fantasy Eröffnungsszenen hervor. Was für eine Wirkung! Aber es steht nicht für sich allein. Während der etwa vier Stunden, die ich gespielt habe, gab es mehrere Sequenzen, die mir den Atem raubten, und obwohl Final Fantasy XVI nicht ohne Probleme ist, war ich seit Final Fantasy XII nicht mehr so begeistert von einem Spiel der Serie.

Während des Pariser Events, zu dem uns Square Enix eingeladen hatte, hatten wir Zugang zu drei verschiedenen Teilen des Spiels. Die mit Abstand längste davon war die Eröffnung. Wir bekamen einfach die Möglichkeit, ein neues Spiel zu starten und mehr als drei Stunden ununterbrochen zu spielen. Als nächstes hatten wir eine halbe Stunde Zeit in einem der offenen Bereiche des Spiels, während diejenigen von uns, die das Spiel im Februar nicht in die Hände bekommen hatten, die Möglichkeit hatten, es in einem visuell atemberaubenden Bosskampf mit Garuda aufzunehmen. Mit anderen Worten, im Gegensatz zur hauptsächlich kampforientierten Vorschau im Februar war es ein umfassendes und abwechslungsreiches Paket, das uns sowohl die Welt und ihre Charaktere vorstellte als auch zeigte, wie sich das Kampfsystem entwickelt.

Werbung:

Wie sein Vorgänger nutzt Final Fantasy XVI einige bedeutende Zeitsprünge, um in die wegweisenden Momente im Leben unseres trocken benannten Protagonisten Clive einzutauchen. In dem zweistündigen Intro sehen wir ihn sowohl als ernsthaften, aber hoffnungsvollen Teenager als auch als überaus lebensmüden Mann in seinen späten Zwanzigern. Square Enix geht jedoch vorsichtig mit den Schaltern um, was ihre Verwendung effektiv macht. Im Großen und Ganzen ist der Prolog, der übrigens genau so sehr an Zwischensequenzen strotzt, wie man es sich vorstellen kann, eine äußerst effektive Einführung in den zentralen Konflikt, auch wenn ich zeitweise Schwierigkeiten hatte, den Überblick über die Allianzen der einzelnen Nationen zu behalten.

Trotz meiner leichten Verwirrung gibt es keinen Zweifel an der Qualität des fast Shakespeare'schen Dramas, das trotz der wenig originellen, aber immer noch erträglichen Dialoge ausgesprochen fesselnd ist. Es gibt klare Verbindungen zu Game of Thrones in Form der schwachen Allianzen zwischen den Nationen des Spiels, während die Spielversion der Beschwörung, Eikons, die beste Kaiju-Fiktion ist. Es ist eine Kombination, die besser funktioniert, als ich zu hoffen gewagt hatte, und nach dem schockierenden Ende des Prologs war ich zu 100% an Bord.

In den unmittelbar folgenden 1-2 Stunden verlangsamt sich Final Fantasy XVI etwas, was sich fast wie eine Erleichterung anfühlt. Das Spiel zeigt Anzeichen dafür, dass es langsam die Zügel an den Spieler übergibt - obwohl wir uns noch in der Einführungsphase befinden, in der Elemente wie deine Basis, Cid's Hideaway und Nebenquests erklärt werden. Ersteres ist ein kleiner Hub-Bereich, in dem du trainieren, Vorräte kaufen, Waffen und Rüstungen verbessern, mit NPCs sprechen und die oben genannten Nebenquests erledigen kannst. Apropos, ich durfte drei davon spielen, und leider wirken sie genauso flach wie Final Fantasy XV's. Ich drücke die Daumen, dass das Niveau später angehoben wird.

Werbung:

Die Final Fantasy-Serie ist weithin dafür bekannt, dass sie sich Zeit nimmt, um die Welt, die Charaktere und die Gameplay-Systeme vorzustellen, daher ist es nicht verwunderlich, dass der gesamte erste Teil, den ich gespielt habe, ein sehr lineares Pfaddesign aufwies. Nach Erreichen der Drei-Stunden-Marke setzte jedoch Unruhe ein und die schlechten Erinnerungen an das fast schon komisch lineare Final Fantasy XIII begannen sich einzuschleichen. Die Gänge in dem ansonsten schönen Waldgebiet, das ich mit Cid erkundet habe, sind einfach ein wenig zu eng, und das ansonsten zufriedenstellende Kampfsystem tritt an dieser Stelle auf der Stelle.

Hätten wir dort aufgehört, wären meine Vorbehalte gegenüber Final Fantasy XVI erheblich höher gewesen, aber zum Glück hatte Square Enix ein paar zusätzliche Tricks im Ärmel. Erstens zeigten die letzten 10-15 Minuten des oben genannten Waldgebiets Anzeichen für eine verzweigtere Weggestaltung, die zu weiteren Erkundungen einlud. Es war ein ermutigender Weg, diesen Abschnitt zu beenden. Ich wurde dann etwas weiter in das Spiel hineinversetzt, in einen der offeneren Bereiche des Spiels. Hier gab es sowohl offene Räume als auch halb versteckte Ecken, und obwohl man wahrscheinlich nicht nach Bereichen suchen sollte, die es mit Elden Ring's Lands Between aufnehmen können, war es beruhigend zu sehen, wie sich das Spiel auch verlangsamt und den Spieler das Tempo diktieren lässt.

Der Sprung nach vorne in der Geschichte bedeutete auch den Zugang zu mehr Fähigkeiten, was das Kampfsystem erheblich öffnete. Wie Andreas in seiner Final Fantasy XVI: Hands-on with Square Enix' erwarteten JRPG"-Vorschau "target="_blank"> vor ein paar Monaten erwähnte, haben wir es zum ersten Mal in der Hauptserie mit einem vollständig actionbasierten System zu tun. Im Kern ist es ziemlich einfach. Du hast einen normalen Angriff und ein magisches Projektil sowie ein Ausweichmanöver, das mit dem richtigen Timing einen mächtigen Gegenangriff eröffnet. Darüber hinaus haben Sie sogenannte Eikonic Powers. Es lohnt sich, ein wenig darüber nachzudenken. Wie der Name schon sagt, beziehen sie ihre Kraft aus den bereits erwähnten Eikons und zusätzlich zur Bestimmung des Elements deines Projektils verfügt jede Art von Eikonic Power über eine besondere Fähigkeit, wie z. B. Teleportation über eine kurze Distanz oder einen akrobatischen Sprung in der Luft. Schließlich verfügen sie über eine Reihe von Spezialangriffen mit einer Abklingzeit, von denen Clive mit zwei gleichzeitig ausgestattet werden kann. Auf den ersten Blick fühlt sich Final Fantasy XVI wie eine bodenständigere Version von, sagen wir, Devil May Cry an, aber es dauert nicht lange, bis sich die Unterschiede offenbaren. Am offensichtlichsten ist die Fähigkeit, deine Feinde für eine gewisse Zeit zu lähmen, indem du in kurzer Zeit viel Schaden anfügst. Im gelähmten Zustand erleiden sie mehr Schaden, so dass es eine einmalige Gelegenheit ist, in den oft recht beträchtlichen Gesundheitsbalken größerer Feinde vorzudringen. Hier wird der Einsatz deiner Spezialangriffe interessant. Benutzt du sie, um den Feind schneller in seinen gelähmten Zustand zu versetzen, oder speicherst du sie, damit du zusätzlichen Schaden verursachen kannst, wenn der Feind am Boden liegt?

Es ist ein Soundsystem, das durch die Tatsache unterstützt wird, dass sich das Angreifen und Ausweichen im Grunde gut anfühlt und Clive zum Glück schnell auf den Beinen ist, ohne sich flatterhaft zu fühlen. Nach ein paar Stunden mit nur einer Art von Eikonic Power setzt die Wiederholung jedoch ein, während Ihr auf den Ablauf der Abklingzeit wartet - selbst wenn es möglich wird, dem treuen Hund Torgal Befehle zu erteilen. Deshalb war es schön, einen Clive steuern zu können, der sowohl auf zwei als auch auf drei Arten von Eikonic Powers Zugriff hat. Auf L2 kann man zwischen den verschiedenen Typen wechseln, und das erweiterte Arsenal eröffnet weitaus mehr strategische Möglichkeiten, da man plötzlich mehr Elemente berücksichtigen muss. Es gibt auch Unterschiede in der Art und Weise, wie die verschiedenen Spezialangriffe ausgeführt werden. Phoenix's-Angriffe sind einfache Tastendrücke, während Titan's auf dem Timing basieren. Wenn man bedenkt, dass es laut Cid acht verschiedene Eikons gibt und Clive ihre Kräfte langsam zu absorbieren scheint, kann man sich im Laufe des Spiels auf ein wahres Feuerwerk freuen.

Es hilft auch, dass die Feinde des Spiels visuell extrem gut gestaltet sind. Neue Feinde wie die kleinen Goblins, die du im anfänglichen Sumpfgebiet besiegst, verschmelzen nahtlos mit klassischen Gegnern wie der Marlboro (hier Morbol genannt), während die menschlichen Feinde die interessantesten Movesets bieten. Den größten Eindruck hinterlassen die riesigen Eikons. Ich habe vier von ihnen in Aktion gesehen, und die Art und Weise, wie Square Enix sie einsetzt, fühlt sich wie eine natürliche und inspirierte Entwicklung der herausragenden Rolle an, die sie schon immer gespielt haben. Während sie zuvor in erster Linie als glorifizierte Zaubersprüche fungierten, hast du in Final Fantasy XVI die Fähigkeit, die direkte Kontrolle über sie zu übernehmen und, noch besser, sie sowohl in menschlicher als auch in Eikon-Form zu bekämpfen, was lose mit der Tatsache zusammenhängt, dass bestimmte Menschen Dominants haben die inhärente Fähigkeit, sich in die Massenvernichtungswaffen zu verwandeln, die Eikons zu sein scheinen. Sie wirken erzählerisch in die Länge gezogen, während sie gleichzeitig in den bombastischsten spielbaren Sequenzen die absolute Hauptrolle spielen.

Obwohl ich viel mehr über den neuesten Teil der Square Enix's-Flaggschiff-Serie gelernt habe, sind vier Stunden wirklich nur ein Amuse-Bouche, wenn es sich um eine Mahlzeit von der Größe von Final Fantasy XVI handelt. Daher gibt es viele Dinge, die ich, wenn überhaupt, nur kurz kennengelernt habe. Wie wirken sich die Waffen und die Ausrüstung des Spiels auf das Kampfsystem aus? Sind die Fähigkeiten in dem Fertigkeitenbaum, den ich mir kurz angesehen habe, es wert, freigeschaltet zu werden? Aber wie immer bei Final Fantasy ist die Geschichte das große Fragezeichen. Ich weiß, wie alles beginnt, aber es hat eigentlich nur noch mehr Fragen aufgeworfen als zuvor. Kann sich Clive zu einem aufregenden Charakter entwickeln, oder wird er in dem seltsamen Gebiet der Baumumarmung bleiben, in dem so viele seiner Vorgänger feststeckten? Wer sind die verschiedenen Dominants, die die Eikons des Spiels verkörpern, und gibt es acht von ihnen, wie Cid an einer Stelle erwähnt? Warum verrät eine bestimmte Person ihren Ehemann und ihre Nation, um sich dem Imperium anzuschließen, über das wir noch nicht viel wissen? Und wie passen die sechs Nationen des Spiels in den Krieg, an dem bisher nur drei von ihnen beteiligt sind?

Wie Sie hoffentlich sehen können, bin ich sehr neugierig, mehr zu erfahren, was ein gutes Zeichen ist. Meine Bedenken gegenüber den zynischen, trendjagenden Final Fantasy meets Game of Thrones, die die Trailer und mein Interview teilweise suggerieren, haben sich, zumindest vorerst, zugunsten einer hoffnungsvollen Vorwegnahme einer epischen Tragödie aus gewalttätigen großen politischen Konflikten, persönlichen Intrigen und Kaiju-Schlachten zerstreut, die Godzilla dazu bringen könnten, in die Krallen zu klatschen. Wenn Square Enix es schafft, alle Fäden zufriedenstellend zusammenzuführen, könnten wir es mit dem besten Einzelspieler-Spiel der Serie seit seiner letzten Blütezeit auf der PlayStation 2 zu tun haben. Daumen!