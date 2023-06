Final Fantasy XVI ist jetzt Japans am schnellsten verkauftes PS5-Spiel

HQ

Erst kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass Final Fantasy XVI seit seinem Debüt am 22. Juni drei Millionen Exemplare auf der ganzen Welt verkauft hat. Nun, um dem Ganzen ein wenig Farbe zu verleihen, hat die Famitsu jetzt berichtet, dass das Spiel der bisher am schnellsten verkaufte PS5-Titel in Japan ist, da FFXVI es geschafft hat, innerhalb der ersten drei Tage (dh zwischen dem Start und dem 25. Juni) 335.000 Einheiten zu verkaufen. Es gibt kein Wort darüber, wie stark diese Zahl seitdem gestiegen ist, aber zweifellos um einen ziemlich großen Betrag.

Zum Vergleich: Final Fantasy XVI hat sich schneller verkauft als Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4, Gran Turismo 7 und so weiter im Land, was bedeutet, dass es zweifellos auf dem Weg ist, ein Titan im japanischen PS5-Bereich zu werden.

Wenn du noch keine Gelegenheit hattest, Final Fantasy XVI zu spielen, kannst du unsere Rezension hier lesen und dir unten etwas Gameplay ansehen.

