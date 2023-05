Final Fantasy XVI in Saudi-Arabien verboten

HQ

Es sieht so aus, als würde Final Fantasy XVI nicht in Saudi-Arabien debütieren, wenn es im Juni auf PlayStation 5 erscheint, da die Saudi Arabian General Commission for Audiovisual Media jetzt eine Ankündigung gemacht und erklärt hat, dass das Spiel im Land verboten wurde.

Der Grund für das Verbot ist die Weigerung, Änderungen am Spiel vorzunehmen, aber worauf sich diese Änderungen beziehen, wurde nicht angegeben.

Nach der Übersetzung heißt es in dem Tweet: "Für Fans des #FinalFantasyXVI Spiels möchten wir klarstellen, dass es nicht im Königreich veröffentlicht wurde, da der Publisher nicht bereit ist, die notwendigen Änderungen vorzunehmen."

Dies wäre nicht das erste Mal, dass Saudi-Arabien die Veröffentlichung eines Projekts im Land verboten hat, da Pixars Lightyear und Doctor Strange in the Multiverse of Madness ebenfalls vom Start ausgeschlossen wurden.