Final Fantasy XVI hat "über 11 Stunden filmische Zwischensequenzen"

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni für PlayStation 5 und Square Enix hatte kürzlich eine Presseveranstaltung, um uns mehr über das Spiel zu erzählen, etwas, über das ihr in unserer brandneuen praktischen Vorschau mehr erfahren könnt.

Während der Veranstaltung hatte der Produzent Naoki Yoshida eine ziemlich spektakuläre Sache zu enthüllen, als sich herausstellte, dass das Spiel mehr Stunden an filmischen Zwischensequenzen hat als eine ganze Staffel einer TV-Serie wie Peacemaker, House of the Dragon oder The Last of Us:

"Eine Sache, die uns wichtig war, war jedoch, eine Geschichte zu erzählen, die von Anfang bis Ende vollständig ist, und dabei glauben wir, dass wir es geschafft haben. Um dies zu erleichtern, gibt es allein im Hauptszenario über 11 Stunden filmische Zwischensequenzen, die alle nahtlos in das Spielerlebnis verwoben sind und in Echtzeit in der Engine gespielt werden."

Wir gehen davon aus, dass dies etwas ist, das nicht jeder schätzen wird, während andere es lieben werden. Was denkst du, sind über 11 Stunden filmische Zwischensequenzen eine gute Sache oder hättest du es vorgezogen, wenn das Spiel interaktiver gewesen wäre?

Danke Gematsu