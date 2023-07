Final Fantasy XVI hat laut Square Enix starke Verkäufe

HQ

Square Enix hat kürzlich darauf bestanden, dass die Verkäufe für Final Fantasy XVI stark bleiben. Einige glauben, dass die Einheiten, die für das neueste RPG der gefeierten Franchise ausgeliefert wurden, möglicherweise nicht die Erwartungen von Square Enix erfüllt haben.

Während Final Fantasy XVI innerhalb einer Woche 3 Millionen verkaufte, verkaufte sich Final Fantasy XV an einem Tag 5 Millionen Mal und das kürzlich veröffentlichte Final Fantasy VII: Remake verkaufte sich 3,5 Millionen in drei Tagen. Square Enix glaubt, dass das neueste Spiel, auch wenn es diese Höchststände noch nicht erreicht hat, immer noch ein unglaublich starker Verkaufsschlager ist.

In einem Statement gegenüber IGN nannte Square Enix die kleinere Nutzerbasis der PS5 als möglichen Grund für die Verkaufszahlen. "Mit 38 Millionen weltweit ausgelieferten PS5-Konsolen (Stand: 31. März 2023) überstiegen die Verkäufe von Final Fantasy 16 einige Tage nach der Veröffentlichung am 22. Juni 2023 weltweit drei Millionen Einheiten", so das Unternehmen.

"Unter Berücksichtigung der Verkaufszahlen des gefeierten Final Fantasy 7 Remakes und des Größenunterschieds der Installationsbasis der PlayStation 4 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Titels können wir sehen, dass die Anhängerate von Final Fantasy 16 angesichts der PS5-Installationsbasis beträchtlich hoch ist. Square Enix hält die ersten Verkaufsergebnisse von Final Fantasy 16 für extrem stark, und wir werden weiterhin eine Vielzahl von Initiativen durchführen, um noch mehr Menschen zu ermutigen, das Spiel zu spielen."



Hast du Final Fantasy XVI schon gespielt? Wenn Sie darüber nachdenken, lesen Sie doch unsere Rezension hier.