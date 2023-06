Final Fantasy XVI hat ein Osterei, das FFIX gewidmet ist

HQ

Square Enix hat in seinem neuesten Werk Final Fantasy XVI einem seiner beliebtesten Titel und Charaktere gehuldigt. Wie von Spielern entdeckt und auf Reddit geteilt, hat das Action-RPG eine Anspielung auf Final Fantasy IX in Form eines Vogelscheuchen-Ostereies, das der Magierin Vivi ähnelt.

In der Region The Broken Hilt etwas außerhalb der Stadt Eastpool in The Imperial Province of Rosaria können Spieler auf ein kleines Farmgrundstück mit einer Windmühle stoßen. Mitten in einem Weizenfeld finden Sie eine Vogelscheuche, die einen blauen Mantel und einen gelben Strohhut trägt, zusammen mit durchdringenden Augen, die unter der Hutkrempe verborgen sind. Unnötig zu erwähnen, dass die Vogelscheuche ohne Zweifel Vivi ähneln soll.

