Final Fantasy XVI hat bereits drei Millionen Exemplare ausgeliefert

Es ist fast eine Woche her, dass Final Fantasy XVI sein Debüt auf PlayStation 5-Konsolen feierte, und in diesem Sinne hat uns Square Enix einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie gut sich das Spiel entwickelt hat.

Wie in einem neuen Beitrag auf Twitter erwähnt, wurde bekannt gegeben, dass FFXVI bereits drei Millionen Exemplare auf der ganzen Welt ausgeliefert hat. Obwohl es eine sehr beeindruckende Anzahl von Spielen ist, die es zu verschieben gilt, hat das Spiel nicht ganz an den Erfolg von Final Fantasy XV anknüpfen können, das es schaffte, beim Start fünf Millionen Exemplare auszuliefern - ein Rekord, der immer noch als der beste in der gesamten Serie gilt.

Für ein Spiel, das derzeit komplett exklusiv für die PS5-Konsole erhältlich ist, sind drei Millionen Exemplare innerhalb der ersten Woche immer noch mächtig beeindruckend.