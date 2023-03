Final Fantasy XVI: Hands-on mit Square Enix's erwartetem JRPG

HQ

Was für eine Fahrt die Final Fantasy-Serie in den letzten 36 Jahren hatte. Wie bei vielen großen Franchises war es für den japanischen Riesen nicht immer süß. Mit dem, was nun von Fans zu einem "goldenen" Zeitalter gekrönt wurde, dominierte Final Fantasy die Videospiellandschaft in den 90er Jahren mit Kultklassikern wie Final Fantasy VI & VIII bis hin zum beliebten neunten Eintrag und der Titanic VII. Ja, Final Fantasy war ohne Zweifel eine Kraft, mit der man rechnen musste. Aber wie bei Ikarus' Versuch, die Sonne zu erreichen, nur um anschließend herunterzufallen, wie es die Serie tat. Die XIII-Trilogie wurde von den Fans enttäuscht und Final Fantasy XIV aufgrund eines katastrophalen Bugfest-Zustands bei der Ankunft bombardiert - und lasst uns nicht einmal mit der Square's All the Bravest-Katastrophe beginnen.

Doch dann passierte etwas. Wie Gandalf the White, das am Ende von Two Towers zur Rettung kam, belebten Titel wie Final Fantasy XV, FFVII Remake und das viel gelobte XIV-Revival mit seinen nachfolgenden Erweiterungen das Franchise neu. Aber warum ist diese Geschichte wichtig in Bezug auf den 16. nummerierten Eintrag? Nun, eine Schlüsselfigur in dieser Renaissance-Franchise war Naoki Yoshida, derselbe Mann, der jetzt neben The Last Remnant-Regisseur Hiroki Takai an der Spitze von Final Fantasy XVI steht.

Dementsprechend erfüllte ein Gefühl der Aufregung den Raum, als wir in London ankamen, um endlich den mit Spannung erwarteten neuen Titel in der geschichtsträchtigen Franchise in die Hand zu nehmen. Lassen Sie uns ohne weitere Umschweife eintauchen.

In Yoshida-sans eigenen Worten ist Final Fantasy XVI eine Geschichte über Politik und Krieg, die in der fiktiven High-Fantasy-Welt von Valis'thea spielt. Die Handlung dreht sich um fünf Nationen, die am Rande eines Krieges auf den Zwillingskontinenten Ashe & Storm stehen. Alle Nationen verlassen sich auf eine Ressource, die als Mutterkristalle bekannt ist, die ihrem Reichtum, ihrer Macht und ihrem Überleben abträglich sind. Die Macht der Kristalle hat begonnen, abzunehmen und die Flammen des Krieges anzuheizen. Jede Nation besitzt mächtige, magische Wesen, die als Eikons bekannt sind, die in wenigen Individuen leben und denen von Atomwaffen ähneln, was zu einer Pattsituation im Kalten Krieg auf der ganzen Welt führt. Inmitten des aufwühlenden Konflikts folgen wir Clive Rosfield von der Grand Duchy of Rosaria. Clive ist der geschworene Beschützer seines Bruders Josua, des Eikon Phoenix von Rosaria. Nach einer Tragödie zu Beginn des Spiels steuert der Spieler Clive durch seine späten Teenagerjahre bis in seine Dreißiger auf einer jahrzehntelangen Rachereise.

Mit der Welt von Valis'thea lösen sich Yoshida & Takai von den Science-Fiction-Fantasien, die die Serie in den letzten 20 Jahren geprägt hatten. Stattdessen erinnert das Setting von geopolitischen Konflikten und Kriegen XVI an Final Fantasy Tactics, The Last Remnant und XII - sogar mit Schlüsselpersonal aus diesen Titeln. Folglich hat Valis'thea Ähnlichkeiten mit der Welt von Ivalice und dem Krieg der Löwen aus Tactics sowie dem Kingdom of Dalmasca gegen die Arcadian Empire in XII.

Geleitet, entwickelt und geleitet von einem erfahrenen Final Fantasy-Team außer dem Trio Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura und Motomu Toriyama, fühlt sich XVI wie eine schöne Abwechslung für die Mainline-Einzelspielerserie an, die lange Zeit in ihrer Vision für Final Fantasy verwurzelt war.

Als solches fühlt sich das Setting von XVI sowohl erfrischend als auch eine Fortsetzung dessen an, was vorher war.

Was sich jedoch gegenüber den vorherigen nummerierten Einträgen komplett geändert hat, ist der Kampf. Angeführt von Capcom-Veteran Ryota Suzuki (Dragon's Dogma, Devil May Cry V) verzichtet XVI auf rundenbasierte Kämpfe für intensive Action-Sequenzen. Das Ergebnis ist ein erstaunlich enges System, das Final Fantasy-Elemente mit dem Besten von Devil May Cry verschmilzt. Wir hatten die Möglichkeit, Clive in seinen Dreißigern mit einem riesigen Arsenal an Fähigkeiten zu kontrollieren, die bereits freigeschaltet waren. Jede Fähigkeit war an die magischen Eikons Phoenix, Garuda und Titan gebunden, was wiederum mit einem bestimmten magischen Element verbunden war. Die Titan-Fähigkeiten waren stark aufgeladene Angriffe, während Phoenix Clive mit Feuer über das Feld teleportieren ließ. Garuda schaltete nacheinander schnelle Schläge frei und benutzte einen Enterhaken, um Feinde anzuziehen.

Um in der Hitze des Gefechts erfolgreich zu sein, muss der Spieler L2 drücken, um nahtlos zwischen Eikons zu wechseln, während er Standard-Schwertangriffe verwendet, um mächtige Combos zu verketten. Durch Drücken von Triangle kann Clive Magie endlos ohne MP spammen und für maximale Wirkung aufladen. Ausweichen ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg. Durch das Timing von R1 im richtigen Moment wird die Zeit schnell langsamer und ermöglicht einen kraftvollen Gegenangriff. Wie bei NieR: Automata ist das Ausweichen verzeihend und nicht schwer auszuführen, während gleichzeitig zwischen den verschiedenen Eikons jongliert wird. Außerdem kehrt das Staffelmaß von FFVII Remake zurück. Nach einer Kette erfolgreicher Angriffe wird Clive dementsprechend die Verteidigung seines Gegners durchbrechen, wodurch jeder Angriff deutlich mehr Schaden anhäuft.

Obwohl es anfangs eine Herausforderung ist, wenn der Kampf endlich klickt, ermöglicht das Experimentieren mit Fähigkeiten dem Spieler, jede Begegnung anders anzugehen - und wir hatten einen absoluten Spaß, unsere Gegner auf dem Schlachtfeld zu dominieren.

Um unsere neu entdeckten Fähigkeiten wirklich zu testen, bot die Demo eine Reihe herausfordernder Bosskämpfe gegen die Eikon Garuda. Unsere erste Begegnung war gegen ihre menschliche Gestalt auf der Spitze eines Burgturms mit Blick auf eine wunderschöne Kulisse eines magischen Kristallberges in der Ferne. Der Kampf hatte mehrere Phasen, was den Kampf allmählich deutlich schwieriger machte. Jede Phase ist durch ein kurzes Quick-Time-Ereignis gekennzeichnet, das die dramatische Dynamik der Begegnung erhöht. Während dieses Kampfes lässt XVI den Spieler alle Fähigkeiten seines Arsenals nutzen, um den Sieg zu erringen und die Tiefe des Kampfsystems wirklich zu erhöhen. Endlich den Sieg zu erringen ist befriedigend, obwohl während des Kampfes einige kitschige F-Bomben unnötig herumgeworfen werden.

Unser zweiter Kampf mit Garuda war massiver. Dieses Mal musste Clive es mit einem mehrere Stockwerke großen Riesen auf dem Gipfel eines Berges aufnehmen - nicht allzu weit entfernt von den Kämpfen in Shadow of the Colossus. Um den Gegner zu besiegen, mussten wir uns in der ersten Phase auf die Phoenix Eikon-Fähigkeiten verlassen, da sie Clive die Fähigkeit geben, einen Warp-Strike aus der Ferne zu erzielen, um entscheidende Schwachstellen zu erreichen. In der zweiten Phase mussten wir jedoch das Eikon Ifrit beschwören und es folglich in einen King Kong vs. Godzilla-artigen Ringkampf verwandeln, der große Teile des Landes zerstörte. Obwohl episch im Ausmaß und beeindruckend anzusehen, war ein Großteil dieses Kampfes einfach QTEs. Eine Schande, denn der Akt, nur einen gigantischen Ifrit zu kontrollieren, war für sich genommen ziemlich aufregend.

Als sich der Staub gelegt hatte, war ein großer Teil der Landmasse vollständig ausgerottet worden, was die möglichen tödlichen Auswirkungen von Eikons auf die Welt zeigt. Als er über die groß angelegten Beschwörungskämpfe sprach, fügte Yoshida hinzu, dass keine Konfrontation gleich ist. Man könnte das Spiel in einen Third-Person-Shooter verwandeln, aber wir haben auch zusätzliches Filmmaterial von etwas gesehen, das wie ein endloser Läufer aussieht und vieles mehr. Dazu können wir nur sagen, wir sind gespannt auf mehr von diesen riesigen Schlachten!

Doch wenn es um das Präsentieren geht, ist XVI ein unglaublich schönes Videospiel. Die frühen Trailer, die wir gesehen haben, als es angekündigt wurde, werden dem Spiel nicht gerecht. Wir haben drei verschiedene Bereiche von Valis'Thea gesehen. Der erste war ein Innenhof in Clives Heimat, der als Tutorial diente. Das zweite war eine Burg am Rande des Imperial Capital und das dritte war ein Regenwald. Der erste und dritte waren Favoriten und zeigten zwei unterschiedliche glänzende Umgebungen voller Leben. Von der strahlenden Sonne bis hin zur Bewegung der Blätter im Wind ist die Aufmerksamkeit, sie zu einer lebendigen und atmenden Welt zu machen, wirklich spürbar. Daher war es eine Schande, dass das Level, das wir am meisten spielen konnten, in einem Schloss war, wo alles im Grunde verschiedene Grautöne hatte. Neben einer schönen Kapelle mit starken christlichen Referenzen war das Schloss meist ziemlich langweilig zu erkunden. Glücklicherweise haben wir während eines tiefen Tauchgangs mit Naoki Yoshida vor dem Hands-on viele andere interessante Gebiete und Städte gesehen, die wir erkunden würden. Wir wünschten nur, wir hätten mehr davon gesehen.

Nachdem wir das Spiel selbst ausprobiert hatten, dachten wir auf ein Zitat des Final Fantasy-Gründers Hironobu Sakaguchi. Er sagte einmal, dass ein Final Fantasy-Spiel "alles drin" hat. Als er gebeten wurde, genau zu beschreiben, was das bedeutete, sagte er, es sei schwer zu erklären, aber irgendwann konnte er sagen: "Jetzt hat dieses Spiel alles". Nachdem wir einen kleinen Teil von XVI gespielt haben, wissen wir nicht, ob Sakaguchi sagen würde, dass es alles hat. Was wir jedoch mit Sicherheit sagen können, ist, dass Final Fantasy XVI das Franchise in eine interessante, wenn auch immer noch vertraute Richtung treibt, die die Formel immer wieder innoviert und vorantreibt, genau wie es das goldene Zeitalter der 90er Jahre geschafft hat. Und allein dafür ist es eine verdammte Erfahrung.