Final Fantasy XVI Exemplare werden vor der Veröffentlichung ausgegeben

Exemplare von Final Fantasy XVI wurden online gesichtet und sogar knapp eine Woche vor der Veröffentlichung vorzeitig ausgegeben. Während dies für einige, die ihr Exemplar versehentlich vorzeitig erhalten, ein Glück sein mag, bedeutet dies für die meisten von uns, dass wir online besonders vorsichtig sein müssen.

Sie sollten bestimmte Schlüsselwörter vermeiden und wahrscheinlich so schnell wie möglich an allem vorbeiscrollen, was so aussieht, als würde es auch nur im Entferntesten Spoiler enthalten, da sie höchstwahrscheinlich bald da draußen sein werden.

Wenn du jetzt einen Vorgeschmack darauf bekommen möchtest, was Final Fantasy XVI zu bieten hat, kannst du dies in der PS5-Demo tun, die dir ein paar Stunden des Spiels zum Ausprobieren gibt. Darüber hinaus müssen wir nur noch die letzten Tage abwarten, bis wir die vollständige Veröffentlichung des Spiels sehen.