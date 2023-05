Final Fantasy XVI Entwickler wurden dazu gebracht, Game of Thrones zu sehen

HQ

Final Fantasy XVI markiert in mehrfacher Hinsicht eine kleine Abweichung von den vorherigen Einträgen der Serie. Ein ausgereifteres Thema wird zum Beispiel im kommenden Titel enthalten sein, mit viel mehr Blut und Inhalten für Erwachsene, die die Spieler miterleben können.

In Vorbereitung darauf bestätigte Naoki Yoshida, dass das Kernteam von 30 Entwicklern jeweils ein Box-Set von Game of Thrones besorgen und es sich ansehen musste, um eine ähnliche Atmosphäre in Final Fantasy XVI zu schaffen.

Im Gespräch mit Eurogamer sagte Yoshida: "Als ich älter wurde, habe ich festgestellt, dass ich meine Fantasie, die auf der Realität basiert, mehr mag. Wir wollten etwas schaffen, das bei vielen Leuten wirklich Anklang findet. Und als wir sahen, wie Game of Thrones und davor die "Das Lied von Eis und Feuer"-Reihe bei den Spielern wirklich Anklang gefunden haben, wussten wir, dass wir das auch machen wollten. Als wir mit der Entwicklung des Spiels begannen, hatten wir unser Kernteam von etwa 30 Mitgliedern sehr früh dabei, die Blu-ray-Box von Game of Thrones zu kaufen, und verlangten, dass sich jeder das ansieht, weil wir diese Art von Gefühl wollten."

In Bezug auf das Gameplay hat sich Final Fantasy XVI auch von den God of War-Spielen beeinflussen lassen. Es erscheint am 22. Juni für die PS5.